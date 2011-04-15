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18/12/2018
14:20

МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия с вертолётом в Томской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с вертолётом в Томской области. Об этом говорится в сообщении МАК.

Комиссия приступила к работе.
Напомним, 16 декабря на посадочной площадке "Кедровый" Томской области Парабельского района произошло авиационное происшествие с вертолётом Ми 8Т RA-22649 ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка". По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиационного происшествия четыре человека получили травмы, вертолёт повреждён.

"AK&M" от 18.12.2018
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