МАК сформировал комиссию по расследованию происшествия с вертолётом в Томской области

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с вертолётом в Томской области. Об этом говорится в сообщении МАК.



Комиссия приступила к работе.

Напомним, 16 декабря на посадочной площадке "Кедровый" Томской области Парабельского района произошло авиационное происшествие с вертолётом Ми 8Т RA-22649 ЗАО "Авиапредприятие "Ельцовка". По имеющейся информации, на борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. В результате авиационного происшествия четыре человека получили травмы, вертолёт повреждён.



"AK&M" от 18.12.2018