Роспотребнадзор высоко оценил белорусские молочные предприятия. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Эксперты Роспотребнадзора во взаимодействии с Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства и Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь в период с 11 по 13 декабря 2018 года осуществили экспертную оценку молокоперерабатывающих предприятий Республики Беларусь (ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Беллакт", ОАО "Туровский молочный комбинат", Республиканское производственно-торговое унитарное предприятие "Молочный гостинец"), объёмы поставок которых в РФ согласованы.



Целью была оценка системы обеспечения безопасности выпускаемой продукции, в том числе для детского питания.



Ассортимент, предполагаемый экспорту в РФ, включает молоко, в том числе ультрапастеризованное, сливки стерилизованные, крем сливочный ультрапастеризованный, кисломолочные продукты, полутвёрдые и мягкие сыры, в том числе с различными наполнителями, продукты детского питания.



По результатам оценки было отмечено, что предприятия по своему техническому оснащению, уровню автоматизации производства соответствуют современным требованиям. Организация производственного контроля за качеством и безопасностью сырья и готовой продукции позволяет выпускать молочную продукцию, в том числе для детского питания, не вызвало сомнений экспертов.



В ходе работы представителями российской стороны проведены консультации с уполномоченным органами Республики Беларусь и определены алгоритмы дальнейшего взаимодействия, с целью обеспечения качества и безопасности молочной продукции.



"AK&M" от 18.12.2018