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18/12/2018
14:30

Белоруссия выявит мошенников - поставщиков сухой молочной продукции в РФ

Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Беларуси по вопросу выявления мошеннических схем поставок в Россию сухой молочной продукции неизвестного происхождения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, по данным Россельхознадзора, на территории России уже реализовано более 36 тыс. т сухих молочных продуктов не белорусского происхождения, но поставляемых под видом продукции Республики Беларусь.

Ранее Россельхознадзор направил запрос в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о предоставлении данных касательно производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.

Согласно предоставленным сведениям, объёмы производства сухих молочных продуктов белорусскими предприятиями не совпадают с поставляемыми в Россию объёмами.

Так, получено подтверждение об отсутствии у Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат" мощностей по производству сухих молочных продуктов. В Россельхознадзор не поступили результаты проведённого белорусской стороной расследования, которые говорили бы о поставках в Россию более чем 1.8 тыс. т сухого молока в 2018 году.

Таким образом, неизвестно, сухое молоко какого происхождения поступало на территорию России под видом продукции Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат".

Россельхознадзор считает, что данным образом в Россию могла поставляться путём ложного транзита молочная продукция из стран, в отношении которых Россией введены особые экономические меры.

Россельхознадзор запросил документы, по которым белорусскими отправителями осуществлялись поставки молочной продукции в адрес казахстанских, армянских и киргизских получателей.

Но документы белорусской стороной до настоящего времени так и не представлены.

Россельхознадзор отмечает, что рассмотрение вопроса об отмене введенных в июне 2018 года ограничений на поставки сухих молочных продуктов из Беларуси в Россию возможно только после сверки документов и выявления всех белорусских компаний, вовлеченных в мошеннические схемы поставок в Россию сухой молочной продукции неизвестного происхождения.

"AK&M" от 18.12.2018
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