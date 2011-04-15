Белоруссия выявит мошенников - поставщиков сухой молочной продукции в РФ

Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Беларуси по вопросу выявления мошеннических схем поставок в Россию сухой молочной продукции неизвестного происхождения. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Так, по данным Россельхознадзора, на территории России уже реализовано более 36 тыс. т сухих молочных продуктов не белорусского происхождения, но поставляемых под видом продукции Республики Беларусь.



Ранее Россельхознадзор направил запрос в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о предоставлении данных касательно производственных мощностей молокоперерабатывающих предприятий Беларуси.



Согласно предоставленным сведениям, объёмы производства сухих молочных продуктов белорусскими предприятиями не совпадают с поставляемыми в Россию объёмами.



Так, получено подтверждение об отсутствии у Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат" мощностей по производству сухих молочных продуктов. В Россельхознадзор не поступили результаты проведённого белорусской стороной расследования, которые говорили бы о поставках в Россию более чем 1.8 тыс. т сухого молока в 2018 году.



Таким образом, неизвестно, сухое молоко какого происхождения поступало на территорию России под видом продукции Светлогорского филиала ПУП "Калинковичский молочный комбинат".



Россельхознадзор считает, что данным образом в Россию могла поставляться путём ложного транзита молочная продукция из стран, в отношении которых Россией введены особые экономические меры.



Россельхознадзор запросил документы, по которым белорусскими отправителями осуществлялись поставки молочной продукции в адрес казахстанских, армянских и киргизских получателей.



Но документы белорусской стороной до настоящего времени так и не представлены.



Россельхознадзор отмечает, что рассмотрение вопроса об отмене введенных в июне 2018 года ограничений на поставки сухих молочных продуктов из Беларуси в Россию возможно только после сверки документов и выявления всех белорусских компаний, вовлеченных в мошеннические схемы поставок в Россию сухой молочной продукции неизвестного происхождения.



"AK&M" от 18.12.2018