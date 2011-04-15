Рынок акций откроется в минусе на фоне возможного введения новых санкций

Российский рынок акций во вторник начнет день падением при неблагоприятной внешней конъюнктуре и при риске введения новых санкций против России. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



Накануне российский рынок акций снизился на фоне негативной динамики мировых фондовых рынков и новых санкционных рисков. По итогам сессии индекс Мосбиржи сократился на 0.28% до 2359.13 пункта, индекс РТС - на 0.27% до 1113.44 пункта.



Так, в США не исключили введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. В их рамках для российских судов могут закрыть порты Евросоюза и США.



Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли 2% в ожидании заседания ФРС по ставке. Как ожидают участники рынка, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку - до 2.25-2.5%. Они также ждут комментариев ФРС относительно экономической ситуации в стране и дальнейших действий регулятора.



Биржи Европы накануне показали негативную динамику после понижения прогноза по продажам британской компанией Asos, что негативно сказалось на акциях ритейлеров региона.



Мировые цены на нефть снижаются во вторник, продолжая отыгрывать данные о росте запасов топлива в США. Азиатские индексы теряют в среднем более чем 1.5%.





"AK&M" от 18.12.2018