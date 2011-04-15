Уолл-стрит утянула за собой все рисковые активы

В понедельник американские биржи прилично просели, утянув за собой рисковые активы в целом. Упали индексы Азии, в минусе на 0.5% торгуются фьючерсы Европы. Очередная порция слабых данных из США, пересмотр на понижение прогнозов роста и инфляции в Японии и Швейцарии, падение цен на нефть и отсутствие новых позитивных сигналов с торгового фронта заставляет инвесторов искать убежище в безопасных активах, а неопределенность в преддверии заседания ФРС только подливает масла в огонь. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.



Неудивительно, что в такой обстановке российский фондовый рынок открылся в минусе, причем оба ведущих индекса уже за первый час торгов потеряли по 1%. Ощутимое давление на отечественный рынок также идет со стороны сырьевого сегмента, где нефть марки Brent подобралась к отметке впервые с конца ноября. Инвесторы надеялись, что сделка ОПЕК+ вдохнет жизнь в рынок черного золота и запустит восстановление цен. Но в итоге мы наблюдаем разочарование и целый ряд поводов для сомнений.



Тем временем пара доллар/рубль, которая не изменилась по итогам вчерашней сессии, на открытии рванула вверх, но тут же принялась корректироваться, хотя и удерживается выше уровня закрытия накануне в районе 66.6 руб. Пробой отметки 67 руб. по-прежнему маловероятен - такой сценарий возможен лишь в случае новой, еще более агрессивной просадки нефтяных цен или ястребиной риторики ФРС - шансы на такой сценарий очень невелики, особенно после вчерашней новой порции критики Д.Трампа в адрес Центробанка.





"AK&M" от 18.12.2018