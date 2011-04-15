Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/12/2018
14:09

ЦОДД допустил нарушение при аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД, ФАС

ЦОДД правительства Москвы допустил нарушение при аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в сообщении ФАС.

ФАС рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия Центра организации дорожного движения правительства Москвы при закупке услуг по аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД с ценой контракта порядка 1.2 млрд руб.

В ходе рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России установила, что в закупочной документации содержалась ненадлежащая инструкция по заполнению заявок на участие в закупке. В частности, заказчик не установил исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить участнику в составе второй части заявки согласно постановлению правительства.

"AK&M" от 18.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100