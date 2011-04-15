ЦОДД допустил нарушение при аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД, ФАС

ЦОДД правительства Москвы допустил нарушение при аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД. Об этом говорится в сообщении ФАС.



ФАС рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия Центра организации дорожного движения правительства Москвы при закупке услуг по аренде оборудования для фиксации нарушений ПДД с ценой контракта порядка 1.2 млрд руб.



В ходе рассмотрения жалобы Комиссия ФАС России установила, что в закупочной документации содержалась ненадлежащая инструкция по заполнению заявок на участие в закупке. В частности, заказчик не установил исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить участнику в составе второй части заявки согласно постановлению правительства.



"AK&M" от 18.12.2018