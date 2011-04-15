Оживают угрозы возвращения сильной зависимости рубля от нефти

Цены нефти в понедельник нырнули вниз и оказались ниже недавних минимальных отметок. Выросла угроза захода нефтяных цен на новое снижение. Тем более что очень скверно себя чувствуют глобальные фондовые рынки. К завтрашнему заседанию ФРС рынки подходят на грани полноценной паники. Так что у ФРС стоит непростая задача продемонстрировать свою уверенность и одновременно дать понять рынкам, что цикл повышения ставок подходит к завершению. Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.



"Если все же срыв вниз произойдет, то такое движение полностью изменит карту рынка. Для нас в первую очередь важна угроза снижения нефтяных цен. Не стоит напоминать, что нефть - это наше все. Налоговые поступления на добычу переработку и, особенно на экспортные поставки нефти, в значительной мере определяют наполнение доходной части бюджета России. Поэтому цена нефти так важна не только непосредственно для нефтяных компаний, но и для балансировки государственных финансов", - подчеркивает аналитик.



Предыдущее сильное снижение цен нефти в 2014 году запустило и стало основной причиной сильной девальвации рубля. А далее волны роста цены нефти и новые снижения в 2014-2017 годах происходили почти ровно в противофазе с колебаниями доллара против рубля. Любое новое снижение цен нефти наш фондовый рынок воспринимал как новую угрозу, а рост цен нефти как надежду на спасение. Особенно хорошо это проявлялось в динамике рубля относительно доллара, который нырял вниз вслед за нефтью и отскакивал вверх вместе с ростом цены. Корреляция между ценой нефти и динамикой рубля была почти стопроцентной.



Начиная с 2017 года ситуация начала изменяться и рубль стал постепенно отсоединяться от динамики нефтяной цены. И в 2018 году динамика рубля уже почти не следовала за последними колебаниями цен нефти. Частично это было связано с накопленным запасом девальвации, а далее с новыми сильными раздражителями в виде принятых и еще ожидаемых санкций. В результате в 2018 году даже наблюдалось небольшое ослабление рубля при одновременном росте цен нефти.



Смена разных периодов хорошо прослеживается в динамике рублевых цен нефти. В период сильной отрицательной корреляции пар нефть-доллар и доллар-рубль (2014-2017 годов) снижения цен нефти приводили к ослаблению рубля. В результате рублевая цена одного барреля совершала лишь относительно небольшие колебания вокруг отметки 3 тыс. руб. за баррель. В 2018 году рублевая цена нефти показала сильный рост до уровней в 5.7 тыс. руб. и последующее резкое снижение ниже 4 тыс. руб. за баррель.



Перед заседанием ФРС цены нефти стоят на мощнейшей развилке. Опция среднесрочного роста цены по-прежнему остается открытой с ближайшими целями в $62.5 за баррель, а при преодолении и даже в сторону $71-72 за баррель.



Если же цена все же скользнет вниз, то скорей подобные цели нужно будет ставить не ценам нефти, а динамике доллара в рублях. При возможном провале цен нефти на рынок вновь может вернуться знакомая по 14-16 годам анти корреляция пар нефть-доллар и доллар-рубль. Так что российский рынок тоже стоит в зоне бифуркации и итоги заседания ФРС могут поменять характер важных для россиян рыночных движений.



"AK&M" от 18.12.2018