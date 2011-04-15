Ростех хочет получить 25% в проекте по развитию аэропорта Иркутска. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".



"Участвовать в этом проекте нам предложил губернатор. Ростех единолично не планирует входить, мы рассматриваем участие совместно со структурами "Новапорта": у нас - 25%, 75% - у компании "Системы управления". Любому человеку небезразлично, как живет его родина, конечно. Но Иркутская область - это еще и крупный промышленный регион, где проживает около 2.5 млн человек. На Байкал ежегодно приезжает до 1.5 млн туристов. К 2020 году пассажиропоток через Иркутск достигнет 3 млн человек в год. Аэропорт станет одним из крупнейших авиационных хабов в стране. Предварительно объем инвестиций в проект оценивается на уровне 100 млрд ру. Сейчас там разгорается скандал: почему проект отдали этой компании, а не той; и Олег Дерипаска якобы хотел там поучаствовать. Если объявят конкурс, пожалуйста! Мы готовы принять в нем участие", - сказал С.Чемезов.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2018