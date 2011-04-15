АвтоВАЗ в 2018 году получит 5-6 млрд руб. прибыли, С.Чемезов

АвтоВАЗ в 2018 году получит 5-6 млрд руб. прибыли. Об этом заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".



"Думаю, в этом году должны получить порядка 5-6 млрд руб. Это первая за 10 лет прибыль. С учётом того что у АвтоВАЗа обширная инвестпрограмма, логично было бы направить средства на её финансирование. Но решение о выплате дивидендов будут принимать акционеры", - сказал он.



Отвечая на вопрос о реорганизации Alliance Rostec Auto B.V. и переводе акций АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию, он сообщил: "Мы ставили условие перед нашими французскими партнёрами - в обязательном порядке перевести СП в российскую юрисдикцию. На этих условиях мы принимаем участие в докапитализации АвтоВАЗа более чем на 100 млрд руб., которая завершается в этом году. Я надеюсь, что в первом полугодии следующего года предприятие переедет".



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Выручка Группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 25.4% до 198.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5.5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за 9 месяцев, доведя её значение до +12.1 млрд руб. Чистый результат за тот же период составил 5.4 млрд руб. в сравнении с убытком 4.5 млрд руб. в 2017 году. В течение 9 месяцев 2018 года на российском рынке было продано 259.129 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Продажи LADA Vesta увеличились на 39.5% до 76.189 тыс. Группа АВТОВАЗ поставила на экспорт 27.398 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA (+65%). За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2018