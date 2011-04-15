Ростех не планирует выходить из акционерного капитала АвтоВАЗа и КамАЗа, С.Чемезов

Ростех не планирует выходить из акционерного капитала АвтоВАЗа и КамАЗа. Об этом заявил гендиректора Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете "Ведомости".



"КамАЗ - хорошая прибыльная компания, выплачивает дивиденды. И это стратегический актив. А 25% в АвтоВАЗе нужно оставить, потому что это большой социальный актив", сказал он.



ПАО "АвтоВАЗ" (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.



Чистая прибыль ПАО "АвтоВАЗ" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составила 486 млн руб. против убытка в 6.597 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.41% до 140.01 млрд руб. со 104.164 млрд руб., прибыль от продаж составила 3.643 млрд руб. против убытка в 1.894 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, прибыль до налогообложения - 1.033 млрд руб. против убытка в 7.283 млрд руб.



Выручка Группы АвтоВАЗ по МСФО за 9 месяцев 2018 года увеличилась на 25.4% до 198.7 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Единовременные эффекты в размере 5.5 млрд руб. оказали положительное влияние на операционную маржу за 9 месяцев, доведя её значение до +12.1 млрд руб. Чистый результат за тот же период составил 5.4 млрд руб. в сравнении с убытком 4.5 млрд руб. в 2017 году. В течение 9 месяцев 2018 года на российском рынке было продано 259.129 тыс. автомобилей LADA, что на 17% больше, чем за тот же период 2017 года. Продажи LADA Vesta увеличились на 39.5% до 76.189 тыс. Группа АВТОВАЗ поставила на экспорт 27.398 тыс. автомобилей и сборочных комплектов LADA (+65%). За рубежом было открыто 9 новых дилерских центров LADA.



В группу компаний "КамАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-июле 2018 года выпустили 21.537 тыс. машкомплектов, что на 5.4% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КамАЗ" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 59% до 1.574 млрд руб. с 990 млн руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 25.87% до 78.089 млрд руб. с 62.04 млрд руб., операционная прибыль снизилась на 14.19% до 2.008 млрд руб. с 2.34 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 50.96% до 2.275 млрд руб. с 1.507 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "КамАЗ" в первом полугодии 2018 года составил 803.751 млн руб. против прибыли в 418.918 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 7.89% до 62.129 млрд руб. с 57.587 млрд руб., убыток от продаж составил 233.748 млн руб. против прибыли в 1.896 млрд руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 1.04 млрд руб. против прибыли в 665.356 млн руб.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"