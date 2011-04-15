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18/12/2018
14:45

Госдума усилила контроль за подозрительными финансовыми операциями

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операций по получению наличных денег с использованием платёжных карт иностранных банков.

Банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию денег с платёжных карт, выпущенных кредитными организациями в определённых государствах и на определённых территориях. Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг.

Как разъяснял первый заместитель председателя Комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский, в список с высокой вероятностью попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например, Ирак, Афганистан. Новое требование не распространится на российские "дочки" иностранных банков.

По действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.



"AK&M" от 18.12.2018
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