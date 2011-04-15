Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 декабря

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Банк России установил на 19 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 48.0500
1 Азербайджанский манат 39.3430
100 Армянских драмов 13.7705
1 Белорусский рубль 31.4318
1 Болгарский лев 38.7987
1 Бразильский реал 17.1164
100 Венгерских форинтов 23.4796
1000 Вон Республики Корея 59.1295
10 Гонконгских долларов 85.3631
1 Датская крона 10.1634
1 Доллар США 66.7454
1 Евро 75.7761
100 Индийских рупий 94.1734
100 Казахстанских тенге 17.9916
1 Канадский доллар 49.7989
100 Киргизских сомов 95.6238
10 Китайских юаней 96.7886
10 Молдавских леев 38.5477
1 Новый туркменский манат 19.0974
10 Норвежских крон 76.9817
1 Польский злотый 17.7133
1 Румынский лей 16.3108
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.2882
1 Сингапурский доллар 48.6979
10 Таджикских сомони 70.8174
1 Турецкая лира 12.4788
10000 Узбекских сумов 80.1932
10 Украинских гривен 23.9295
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.4930
10 Чешских крон 29.4773
10 Шведских крон 73.6525
1 Швейцарский франк 67.3108
10 Южноафриканских рэндов 46.7995
100 Японских иен 59.3424
"AK&M" от 18.12.2018