Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 19 декабря

Банк России установил на 19 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.0500

1 Азербайджанский манат 39.3430

100 Армянских драмов 13.7705

1 Белорусский рубль 31.4318

1 Болгарский лев 38.7987

1 Бразильский реал 17.1164

100 Венгерских форинтов 23.4796

1000 Вон Республики Корея 59.1295

10 Гонконгских долларов 85.3631

1 Датская крона 10.1634

1 Доллар США 66.7454

1 Евро 75.7761

100 Индийских рупий 94.1734

100 Казахстанских тенге 17.9916

1 Канадский доллар 49.7989

100 Киргизских сомов 95.6238

10 Китайских юаней 96.7886

10 Молдавских леев 38.5477

1 Новый туркменский манат 19.0974

10 Норвежских крон 76.9817

1 Польский злотый 17.7133

1 Румынский лей 16.3108

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.2882

1 Сингапурский доллар 48.6979

10 Таджикских сомони 70.8174

1 Турецкая лира 12.4788

10000 Узбекских сумов 80.1932

10 Украинских гривен 23.9295

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.4930

10 Чешских крон 29.4773

10 Шведских крон 73.6525

1 Швейцарский франк 67.3108

10 Южноафриканских рэндов 46.7995

100 Японских иен 59.3424





"AK&M" от 18.12.2018