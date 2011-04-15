Механизм контроля использования федерального недвижимого имущества неэффективен, полагает Счётная палата

Счётная палата провела анализ использования недвижимого имущества подведомственных организаций Роспечати и выявила ряд системных проблем: отсутствие исчерпывающего источника информации об имуществе РФ и недостаточный контроль за его использованием со стороны уполномоченных органов. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



"В ходе проверки Счётная палата проанализировала федеральные информационные ресурсы по учёту недвижимого имущества и выявила почти 140 фактов недостоверной информации и отсутствия сведений об объектах федеральной собственности. Как правило, это связано с тем, что правообладатели несвоевременно регистрируют права, либо не регистрируют их вовсе", - сообщила в ходе выступления на Коллегии заместитель председателя Счётной палаты Вера Чистова.



Полномочия Роспечати по осуществлению прав собственника федерального имущества, закрепленного за подведомственными предприятиями, исполняются ненадлежащим образом. Контроль за соблюдением руководителями предприятий установленных законодательством ограничений не осуществляется; проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, находящихся в сложном финансовом положении, не проводятся; мероприятия по повышению эффективности использования недвижимого имущества не организуются. Кроме того, на очень низком уровне построена кадровая работа с должностными лицами подведомственных предприятий.



"В ходе проверки были установлены факты, когда руководители предприятий или замещающие их лица не назначались более года. Это приводит к ситуации существования юридического лица вне рамок правового поля. Кроме того, возникает риск утраты документов предприятия только из-за того, что уходящие руководители просто не имеют преемника для передачи дел", - отметила В.Чистова.



В части ответственности Росимущества отмечено недостаточно качественное исполнение полномочий по подготовке предприятий к приватизации. Из четырех рассмотренных в ходе проверки предприятий три (ФГУП "Издательство "Финансы и статистика", ФГУП "Типография N 12 им. М.И. Лоханкова", ФГУП "База отдыха "Зеленый бор") планировались к приватизации еще с 2004 года. "То есть эти предприятия приватизируются уже более 14 лет, - подчеркнул Вера Чистова. - И даже на сегодняшний день Росимуществом не приняты решения об условиях их приватизации по разным причинам (отсутствие правоустанавливающих документов, судебные разбирательства)".



Отсутствие должного контроля со стороны органов, осуществляющих полномочия собственников, создает условия для незаконного и неэффективного использования недвижимого имущества, а также его утраты.



Так, в ходе проверки был установлен факт утраты государственной собственности, закрепленной за ФГУП "Издательство "Транспорт". Речь идёт о двухэтажном здании площадью почти 1400 кв. м, снесённом, как оказалось, еще в 2011 году. Причём земельный участок, на котором находилось данное здание, с 2011 года перешёл в частную собственность. "Как стало известно в ходе контрольного мероприятия, правоохранительные органы с декабря 2011 года проводят проверку по факту незаконного сноса здания. Однако за прошедшие семь лет виновные лица так и не установлены, ущерб государству за утрату федеральной собственности не возмещён", - отметила В.Чистова.



Один из характерных примеров недобросовестного отношения к использованию федерального имущества - история с арендой помещений, закрепленных за ФГУП "Издательство "Финансы и статистика". Законом предусматривается заключение договоров аренды в отношении государственного имущества только по результатам проведения конкурсов или аукционов, кроме случаев, когда права аренды предоставляются медицинским организациям. Применив эту норму, издательство без проведения торгов передало в аренду свои помещения, расположенные в центре Москвы, на улице Покровке, обществу с ограниченной ответственностью для использования под медицинскую деятельность. При этом организация-арендатор лицензии на медицинскую деятельность не имела, зато сразу же после заключения договора аренды получило у ФГУП "Издательство "Финансы и статистика" и Росимущества разрешение передать арендованные помещения в субаренду. В результате в настоящее время в арендованных помещениях издательства находятся заведения общественного питания и бытовых услуг.



"AK&M" от 18.12.2018