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18/12/2018
13:44

Кабмин распределил межбюджетные трансферты субъектам РФ на развитие автодорог

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов на 12.073 млрд руб. 27 субъектам Федерации на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

При этом 8.132 млрд руб. предоставляются 14 субъектам Федерации на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. 2.918 млрд руб. предоставляются 9 субъектам РФ на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 623 млн руб. предоставляются 5 субъектам Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. 400 млн руб. направляются Новосибирской области на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства.


"AK&M" от 18.12.2018
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