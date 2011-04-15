Кабмин распределил межбюджетные трансферты субъектам РФ на развитие автодорог

Правительство РФ утвердило распределение межбюджетных трансфертов на 12.073 млрд руб. 27 субъектам Федерации на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



При этом 8.132 млрд руб. предоставляются 14 субъектам Федерации на реализацию крупных, особо важных для социально-экономического развития страны проектов. 2.918 млрд руб. предоставляются 9 субъектам РФ на приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения. 623 млн руб. предоставляются 5 субъектам Федерации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. 400 млн руб. направляются Новосибирской области на проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнёрства.





"AK&M" от 18.12.2018