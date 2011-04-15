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18/12/2018
14:56

Производство Chevrolet NIVA нового образца начнётся в январе 2019 года

Производство Chevrolet NIVA нового образца начнётся в январе 2019 года. Об этом говорится в сообщении ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ".

Так, 21 декабря 2018 года вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chevrolet NIVA. В соответствии с действующим техническим регламентом по новому ОТТС все комплектации внедорожника будут оснащаться антиблокировочной системой тормозов (ABS), подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Рекомендованные розничные цены будут объявлены в ближайшее время.

ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" создано в 2001 году компаниями General Motors, ОАО "АвтоВАЗ" и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР). Первый автомобиль Chevrolet NIVA сошел с конвейера СП 23 сентября 2002 года. В настоящее время компании "Дженерал Моторс" в лице "Джи Эм Аусландзпроекте ГмбХ" и АвтоВАЗу принадлежит по 50% акций предприятия.

"AK&M" от 18.12.2018
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