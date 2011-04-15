Аэрофлот внёс в чёрный список имена ещё двоих авиадебоширов. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Им будет отказано в перевозке на всех рейсах Аэрофлота в течение одного года.



Одним из фигурантов чёрного списка стал пассажир, летевший рейсом SU1762 из Москвы в Омск 14 сентября 2018 года. Также в чёрный список попал пассажир рейса SU1128, следовавший по маршруту Москва - Сочи 14 ноября 2018 года.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2018 года вырос на 10.2% до 42.2 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" вырос при этом на 8% до 26.8 млн. Пассажирооборот Группы увеличился на 9.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирооборот авиакомпании - на 6.3%. Занятость пассажирских кресел по Группе "Аэрофлот" увеличилась на 0.1 процентного пункта до 83.8%, по компании показатель снизился на 1.2 процентного пункта до 81.6%. Группа "Аэрофлот" в сентябре 2018 года ввела в эксплуатацию четыре воздушных судна: один SSJ100, один Boeing 737-800, один Airbus А320 и один Boeing 777-300. За этот же период был выведен из парка один Boeing 737-800. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк Группы насчитывал 361 воздушное судно. Авиакомпания "Аэрофлот" ввела в эксплуатацию два воздушных судна: один SSJ100 и один Airbus А320. По состоянию на 30 сентября 2018 года парк авиакомпании "Аэрофлот" насчитывал 250 воздушных судов.



Прибыль Группы Аэрофлот по МСФО за 9 месяцев 2018 года упала на 17.2% до 22.49 млрд руб. с 27.149 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 15.2% до 466.345 млрд руб. с 404.773 млрд руб., показатель EBITDAR - на 9.8% до 110.957 млрд руб. со 101.016 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 11.5% до 47.189 млрд руб. с 53.306 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2018