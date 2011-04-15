"Уральские авиалинии" изменили расписание рейсов Екатеринбург-Москва ("Шереметьево") по понедельникам, средам и четвергам. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



С 14 января 2019 года новое время вылета 10:15, время прибытия 10:55.



По пятницам, субботам и воскресеньям расписание рейса U6-1 остаётся неизменным: 07:30, время прибытия в Москву в 08:20.



Также по маршруту Екатеринбург-Москва ("Шереметьево") выполняются рейсы U6-21 по средам и четвергам, время вылета 16:25, прибытие в Москву 17:10.



Обратные рейсы Москва ("Шереметьево") - Екатеринбург выполняются по прежнему графику: U6-2 по понедельникам, средам и четвергам время вылета 23:35; U6-22 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам - 19:10.



Напомним, что рейсы в "Шереметьево" были открыты в марте 2018 года. Также "Уральские авиалинии" могут предложить пассажирам из Екатеринбурга выбор вылета сразу в два аэропорта столицы: "Шереметьево" или "Домодедово".



ОАО "Авиакомпания "Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus.



Пассажиропоток "Уральских авиалиний" за 11 месяцев 2018 года вырос на 13% до 8.421 млн по сравнению с годом ранее.



Чистый убыток "Уральских авиалиний" по РСБУ в первом полугодии 2018 года составил 896.951 млн руб. против прибыли в 206.313 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 34.08% до 33.144 млрд руб. с 24.72 млрд руб., убыток от продаж составил 1.211 млрд руб. против прибыли в 106.088 млн руб. за аналогичный период 2017 года, убыток до налогообложения - 877.099 млн руб. против прибыли в 211.322 млн руб.



Международный аэропорт "Жуковский" располагается на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5.5 тыс. м), что позволяет осуществлять приём пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.



"AK&M" от 18.12.2018