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18/12/2018
17:39

Задолженность по зарплате в РФ за ноябрь уменьшилась на 4.3% до 3.07 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за ноябрь 2018 года уменьшилась на 4.3% и на 1 декабря составила 3.07 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 529 млн руб. (17.2%), в 2016 году и ранее - 1011 млн руб. (32.9%).

Задолженность по заработной плате на 1 декабря 2018 г ода имелась перед 45.6 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 46% - работники обрабатывающих производств; 17% - строительства; 7% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; по 6% - транспорта и добычи полезных ископаемых.


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