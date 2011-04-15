Украина продлила ограничения на импорт некоторых товаров из РФ до 31 декабря 2019 года

Кабинет министров Украины продлил действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающие ограничения на импорт продукции происхождением из России. Об этом говорится в сообщении украинского кабмина.



Постановления предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также продление действия таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились без пошлины. Срок действия решений продлён до 31 декабря 2019 года с возможностью их продления в будущем.



Предусмотренные правительством меры были применены с целью противодействия установленным торговым ограничениям на импорт и транзит украинской продукции со стороны РФ, для обеспечения защиты национальных интересов и украинского бизнеса, отмечается в сообщении.



Так, для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, которая действовала согласно соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим "наибольшего содействия" ВТО, предусматривающий применение высших ставок ввозной пошлины.



Также правительство страны продлило действие принятого постановления, которая ввела запрет на импорт товаров из России, в частности: пищевой продукции (молочной продукции, чая, кофе, пива, водочных изделий), косметических средств личной гигиены (шампуней, гелей для душа, мыла), продукции химической промышленности для сельского хозяйства, хлористого калия, а также железнодорожного оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование).





"AK&M" от 18.12.2018