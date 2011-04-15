Сборы Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 9 месяцев составили 3.9 млрд руб.

Объём премии, собранной филиалом Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года, составил 3.9 млрд руб., что на 6% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает Ингосстрах.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 3.1 млрд руб. (прирост 8%), в том числе по личному страхованию — 538 млн руб., сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 2.4 млрд руб. (прирост 12%), страхованию ответственности — 137.4 млн руб. (прирост 3%). Объём страховой премии по ОСАГО составил 736.4 млн руб. (прирост 3%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте — 12.5 млн руб. Объём премии по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составил 23.6 млн руб.



Выплаты филиала в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года составили 1.8 млрд руб., что превышает показатели аналогичного периода 2017 года на 8%. В том числе по добровольному личному страхованию — 342 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, — 1.1 млрд руб., добровольному страхованию ответственности — 20.9 млн руб. Выплаты по ОСАГО составили 265.5 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров — 12.6 млн руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Ингосстраха в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали страхование имущества физических лиц, каско, страхование грузов и страхование имущества юридических лиц.



"Год от года мы наблюдаем выраженную положительную динамику сборов в сегменте добровольного страхования имущества физлиц и организаций, — комментирует директор филиала СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге Владимир Храбрых. — Во многом это следствие расширения ассортимента предлагаемых программ и опций, включающих не только классическое страхование, но и стандартизированные пакеты услуг, которые могут быть приобретены через онлайн-сервисы с экономией времени и ресурсов. Страховой полис становится удобным конструктором, элементы которого клиент может выбрать сам, исходя из актуальных потребностей и бюджета".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 18.12.2018