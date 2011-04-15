На территории "Москва-Сити" построят небоскрёб Grand Tower высотой 283 м

На территории делового центра "Москва-Сити" планируется возвести небоскреб Grand Tower высотой 283 м. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Проект разработало московское подразделение бюро Werner Sobek под руководством немецкого архитектора и инженера Вернера Зобека", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, комплекс будет состоять из двух башен на стилобате (общая нижняя часть зданий). Площадь 62-этажного небоскреба составит около 400 тыс. кв. м. Внутри расположатся офисы, апартаменты, торговые площади, кафе и рестораны, столовая для сотрудников, конференц-зона на 600 человек, подземный паркинг с автомойкой на 692 автомобиля.



Небоскреб будет связан со станцией метро "Выставочная" и площадью с часами.



Напомним, "Москва-Сити" - один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.





"AK&M" от 18.12.2018