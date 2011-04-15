РФ запретила ввоз 490 т апельсинов из Турции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.



Так, с 10 по 17 декабря 2018 года на упаковочной станции Narka региона Адана всего сотрудниками Россельхознадзора досмотрено 136 предназначенных к поставкам в Россию партий цитрусовых в количестве 3.131 тыс. т. В 21 партии (492.5 т) обнаружен карантинный для стран - членов Евразийского экономического союза объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata).



Вместе с тем в ходе мониторинга контейнеров и авторефрижераторов, предназначенных к перевозке цитрусовых в Россию, специалисты Россельхознадзора неоднократно выявляли карантинные для России объекты, такие как многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) и пупарии средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata).



Данные факты обнаружений карантинных объектов свидетельствуют о несоответствующем контроле Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики за транспортными средствами, предназначенными для перевозки цитрусовых в РФ.





"AK&M" от 18.12.2018