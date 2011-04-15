Peugeot и Citroen отзывают почти 3 тыс. автомобилей в РФ

ООО "Пежо Ситроен Рус" отзывает 2.895 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



В частности, отзыву подлежат 1.85 тыс. автомобилей марки Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. VIN-коды указанных транспортных средств опубликованы на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва является коррозия оси привода стояночного тормоза на задних тормозных суппортах. Эти детали используются при затягивании стояночного тормоза, эффективность которого в результате может со временем снижаться. На транспортных средствах будет выполнена проверка на наличие коррозии и, при необходимости, ремонт или замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.



Отзыву подлежат 693 автомобиля марки Citroen C4 Sedan, реализованные с октября 2016 года по июль 2017 года. Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие минимального радиуса молдингов фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида требованиям сертификации. На транспортных средствах будет выполнена замена фиксированных стекол задних дверей, накладки крышки перчаточного ящика и камеры заднего вида (при наличии).



Отзыву подлежат 216 автомобилей марки Citroen C3 Aircross, реализованных с марта по ноябрь 2018 года. Причиной отзыва транспортных средств является установка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности водителя, не соответствующая техническим требованиям. На транспортных средствах будет выполнена переустановка функции предупреждения о не пристегнутом ремне безопасности.



Отзыву подлежат 136 автомобилей марки Citroen C4 Aircross, Peugeot 4008, реализованных с ноября 2014 года по ноябрь 2016 года. Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что деталь внутреннего механизма компенсации зазора заднего тормозного суппорта может со временем перестать выполнять свою функцию. На транспортных средствах будет выполнена замена двух задних тормозных суппортов для обеспечения эффективной работы стояночного тормоза.



Уполномоченные представители изготовителя проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



ООО "Пежо Ситроен Рус" является официальным представителем Peugeot и Citroen на российском рынке.



"AK&M" от 18.12.2018