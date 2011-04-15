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18/12/2018
16:50

Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О гражданстве РФ", упрощающие получение российского гражданства для соотечественников. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Закон наделяет президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.

Это, как подчёркивают авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощённом порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

Одновременно упрощается порядок приёма в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.


"AK&M" от 18.12.2018
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