Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в закон "О гражданстве РФ", упрощающие получение российского гражданства для соотечественников. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Закон наделяет президента РФ правом определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощённом порядке.



Это, как подчёркивают авторы закона, позволит принять в гражданство в упрощённом порядке людей из государств со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.



Одновременно упрощается порядок приёма в российское гражданство соотечественников. Они смогут подавать заявления о гражданстве не по месту регистрации, как того требует действующий закон, а по месту пребывания.





"AK&M" от 18.12.2018