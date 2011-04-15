Банки за 11 месяцев увеличили кредитование экономики на 10.4%

Объём кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам в январе-ноябре 2018 года вырос на 10.4%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического материала, опубликованного на сайте Банка России.



Портфель кредитов нефинансовым организациям увеличился на 6%. Положительная динамика кредитования сложилась во всех основных отраслях экономики (кроме сектора добычи полезных ископаемых).



Средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям на срок свыше одного года по банковскому сектору выросла с 8.6% в январе до 9.2% годовых в октябре 2018 года.



Розничное кредитование увеличилось на 21.4%. Рост портфеля происходил за счет ипотечных кредитов и необеспеченных потребительских ссуд. При этом продолжается восстановление рынка автокредитования.



Одним из факторов поддержания роста розничного портфеля является снижение стоимости заимствований: средневзвешенная процентная ставка по рублевым кредитам физическим лицам на срок более одного года в октябре 2018 года составила 12.5% годовых (в январе 2018 года - 13.5% годовых).





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