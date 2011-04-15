Роснефть открыла первый АЗК нового формата под брендом BP

Роснефть открыла первый автозаправочный комплекс нового формата под брендом BP. Об этом говорится в сообщении компании.



АЗК открылся на трассе М-5 Москва-Рязань.

Новые АЗК рассчитаны на оживленные трассы. В ближайшие три года планируется расширение сети за счёт комплексов нового формата прежде всего в крупных городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и на Юге России. Также развитие сети BP будет осуществляться за счёт точечного строительства трассовых многофункциональных автозаправочных комплексов.



Розничная сеть BP насчитывает 122 МАЗК, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Пскове и Великом Новгороде. Роснефть владеет и управляет розничной сетью BP в России, используя товарные знаки ВР по лицензии BP p.l.c.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти по МСФО, за 9 месяцев 2018 года выросла в 3.4 раза до 451 млн руб. со 131 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль за 9 месяцев 2017 года скорректирована в связи с уточнением финальной справедливой стоимости активов, приобретённых в 2017 году. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, в долларовом выражении составила $7.4 млрд против $2.2 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий выросла на 41.1% до 6.073 млрд руб. с 4.305 млрд руб., показатель EBITDA - на 57.7% до 1.593 млрд руб. с 1.01 млрд руб.



"AK&M" от 18.12.2018