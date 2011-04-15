Дома по программе реновации на месте Черкизовоского рынка построят до конца 2019 года

Первые жилые дома по программе реновации на территории бывшего Черкизовского рынка будут построены до конца следующего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Мы начали строительство жилья по программе реновации на одном из участков бывшей территории Черкизовского рынка. Общая площадь нового жилья на первом участке составляет около 70 тыс. кв. м. Часть нового жилья может быть готова уже до конца следующего года", - сказал М.Хуснуллин.



Он отметил, что недавно федеральные власти передали в собственность Москве еще один участок площадью около 45 га под строительство жилья по реновации на территории бывшего Черкизовского рынка.



"Здесь возможно возведение ещё около 200 тыс. кв. м жилья для переселенцев. На этот участок сейчас разрабатывается градостроительная документация, я думаю, что к середине следующего года она будет готова", - сказал М.Хуснуллин.





"AK&M" от 18.12.2018