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18/12/2018
18:16

Дополнительный выход со станции метро "Комсомольская" могут открыть в 2022 году

Дополнительный выход со станции "Комсомольская" Кольцевой линии метро планируется открыть в 2022 году, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Мы приняли решение ускорить работы по строительству дополнительного выхода на станции метро "Комсомольская". Это очень перегруженный транспортный узел, и дополнительный выход здесь просто необходим", - отметил М.Хуснуллин.

По его словам, в течение следующего года планируется разработать всю необходимую градостроительную и проектную документацию.

"Проект сложный, работать придётся в условиях плотно застроенного города, а также рядом с действующими станциями метро и железнодорожными линиям. По нашим оценкам, дополнительный выход может быть открыт в 2022 году", - пояснил заммэра.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%. Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.

"AK&M" от 18.12.2018
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