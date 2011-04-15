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18/12/2018
18:19

В Курской области общий объём ипотеки составил 34.8 млрд руб.

В Курской области общий объём ипотеки составил 34.8 млрд руб. За десять месяцев 2018 года в Курской области выдано 8615 ипотечных жилищных кредитов. Объём выданных средств составил 13.6 млрд руб., что в 1.6 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.

По данным Отделения Курск ГУ Банка России по Центральному федеральному округу общий объём ипотечной задолженности в регионе с начала года увеличился на 5.6 млрд руб. и достиг 34.8 млрд руб. При этом доля просроченных кредитов незначительна - менее 1% от имеющейся задолженности.

Средняя сумма ипотечного жилищного кредита в регионе к началу ноября текущего года составила 1.6 млн руб., средний срок кредита - 16 лет и 3 месяца.


"AK&M" от 18.12.2018
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