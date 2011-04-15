Прибыль банков за 11 месяцев выросла в 1.5 раза до 1.3 трлн руб.

Прибыль банковского сектора за январь-ноябрь 2018 года составила 1.3 трлн руб., в 1.5 раза превысив результат аналогичного периода 2017 года. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического материала, опубликованного на сайте Банка России.



Данные приводятся с исключением влияния валютного курса по кредитным организациям, действовавшим на последнюю отчётную дату.



В ноябре 2018 года действующие кредитные организации получили прибыль в размере 97 млрд руб. (в ноябре 2017 года - 177 млрд руб., что в существенной мере объясняется особенностями учёта в банках, проходящих процедуру финансового оздоровления).



На финансовый результат сектора по-прежнему оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.



Без их учёта прибыль банковского сектора за 11 месяцев 2018 года составила 1.7 трлн руб.





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