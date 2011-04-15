Банк России разработал требования к размещению информации об обменных курсах валют. Как говорится в сообщении ЦБ, проект соответствующего указания определяет требования к информированию об установленных курсах иностранных валют путем размещения такой информации только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал.



При этом запрет на размещение банками информации вне их помещений не распространяется на иную информацию, например о видах валют, с которыми проводятся соответствующие операции.



Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг, сообщает Банк России.





"AK&M" от 18.12.2018