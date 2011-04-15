Иностранцы смогут въезжать в РФ на прокатных автомобилях без уплаты пошлин

Правительство РФ определило постоянный порядок временного ввоза в Россию иностранных лизинговых, кредитных и прокатных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.



Теперь лица, не имеющие постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС, могут беспошлинно ввезти для личного пользования зарегистрированные в иностранном государстве автомобили, находящиеся в собственности у банков, лизинговых и прокатных компаний.



Основным условием такого ввоза является отсутствие у физического лица, которое осуществляет временный ввоз транспортного средства, неисполненных обязанностей как по таможенным платежам, так и по административным штрафам за невывоз с территории ЕАЭС временно ввезённого автомобиля.



При этом у иностранного собственника транспортного средства - юридического лица - должны отсутствовать в собственности иные транспортные средства для личного пользования, не вывезенные с территории ЕАЭС по истечении срока временного ввоза.



Постановление вступает в силу 14 января 2019 года.

"AK&M" от 18.12.2018