Дайджест газеты "Коммерсант" от 19 декабря 2018 года



ФАС ПОЛУЧИЛА ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ

РИТЕЙЛЕРЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ОБВИНЕНИЯМИ В ЗАВЫШЕНИИ ЦЕН НА ТВ-ПРИСТАВКИ





Российские ритейлеры не согласились с обвинениями в завышении цен на приставки для приема цифрового ТВ, ажиотажный спрос на которые возник в начале декабря в Тверской области. По мнению участников рынка, в проблемах виноваты сами власти, недостаточно информировавшие население об отключении аналогового вещания. Сети были предупреждены о повышенном спросе, настаивают в Минкомсвязи.





БЫВШЕГО ГЕНДИРЕКТОРА "ДИНАМО" ОСВОБОДИЛИ ОТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

ГЕНПРОКУРОР ПРЕКРАТИЛ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АНДРЕЯ САФРОНОВА



Генеральный прокурор России Юрий Чайка признал необоснованным и прекратил уголовное преследование бывшего гендиректора хоккейного клуба "Динамо" и генерального менеджера сборной России Андрея Сафронова. Господину Сафронову инкриминировалась умышленная невыплата зарплаты сотрудникам клуба на общую сумму около полумиллиарда рублей. Однако в Генпрокуратуре пришли к выводу, что топ-менеджер не мог вовремя рассчитаться с работниками, поскольку не получал нужных средств от учредителя - Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", но даже в этой ситуации старался решить проблему с помощью спонсоров.





ФАЛЬШИВЫЙ ТРАФИК УСТОЯЛ В СУДЕ

ПРЕТЕНЗИИ ФНС К "ТРАНСТЕЛЕКОМУ" ОСТАЛИСЬ В СИЛЕ



Подконтрольная ОАО РЖД телекоммуникационная компания "Транстелеком" не смогла оспорить в суде претензии налоговиков более чем на 360 млн руб. Как следует из материалов дела, Федеральная налоговая служба (ФНС) еще в 2012-2013 годах нашла у компании фиктивные контракты на пропуск трафика, обнаружив, что в подобных схемах участвуют и другие крупные операторы связи. По сути, компании применили стандартную схему уклонения от налогов, отмечают юристы.





C ЗЯТЯ АНАТОЛИЯ СЕРДЮКОВА НАШЛИ ЧТО ВЗЯТЬ

У ВАЛЕРИЯ ПУЗИКОВА ОТСУДИЛИ ДЕНЬГИ ЗА АРЕНДУ МАШИН У ЕГО СУПРУГИ



Как стало известно "Ъ", Валерий Пузиков, зять экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, снова стал фигурантом дела - на этот раз арбитражного. ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" взыскало с Валерия Пузикова и другого своего бывшего руководителя Валерия Седова более 10 млн руб. в качестве компенсации убытков. При этом срок исковой давности судом был применен не с момента предполагаемого нарушения, а с вынесения следователем главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) постановления о прекращении уголовного преследования экс-руководителей ФГУПа. Валерий Пузиков, занимающийся сейчас фермерством в Краснодарском крае, и его защита полагают, что в основу арбитражных решений не могут быть положены противоречивые выводы следствия.





ИНВЕСТОРЫ НА ЛАГАНЬ ДЫШАТ

LUNDIN И GUNVOR ВЫХОДЯТ ИЗ ПОСЛЕДНЕГО ДОБЫЧНОГО ПРОЕКТА В РОССИИ



Как стало известно "Ъ", после неудачной попытки продажи Лаганского блока на шельфе Каспия шведская нефтекомпания Lundin и трейдер Gunvor приняли решение вернуть лицензию в нераспределенный фонд Роснедр. Единственное на этом блоке Морское месторождение с запасами 12 млн тонн нефти было открыто еще в 2008 году. Актив предлагался "Роснефти" и ЛУКОЙЛу, но те не проявили интереса. После выхода из проекта у Gunvor останется лишь доля в портовом бизнесе в РФ, а для Lundin каспийский актив был последним в стране.





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"AK&M" от 19.12.2018