Дайджест газеты "Ведомости" от 19 декабря 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 19 декабря 2018 года.





НОСТАЛЬГИЯ ПО НЕВОЗМОЖНОМУ



Резко выросло россиян, которые жалеют о распаде СССР, их число за последнее десятилетие достигло максимума.



Число россиян, которые жалеют о распаде Советского Союза, достигло максимума за последнее десятилетие следует из данных "Левада-Центра". Сейчас о распаде СССР сожалеют 66%, год назад их было 58%, на протяжении последнего десятилетия цифра держалась в районе 55%. Максимум за все время исследований был в 2000 году - 75%. В марте 1992 года эта цифра также равнялась 66%.





ЦБ ПЕРЕСТАЛ ПЛАТИТЬ ЗА ВКЛАДЧИКОВ



Зачистка банковского сектора сняла ярмо с Агентства по страхованию вкладов: оно больше года не просит денег у ЦБ и должно ему на 130 млрд руб. меньше, чем планировало.



Этот год для Агентства по страхованию вкладов (АСВ) сложился лучше, чем оно могло себе представить. Агентство, три года занимавшее у Центробанка на выплаты пострадавшим вкладчикам, планировало к концу этого года задолжать регулятору 925 млрд руб. Получилось 797 млрд руб., сообщил представитель АСВ в ответ на вопросы "Ведомостей".



Не сбылся и прогноз выплат, следует из его комментария: агентство собиралось в этом году перечислить вкладчикам рухнувших банков 350 млрд руб., но потребовалось вдвое меньше - 180 млрд руб. Из них уже выплачено 158 млрд руб., уточнил представитель АСВ.



Поступления в фонд страхования вкладов (взносы банков и возврат средств из конкурсной массы) к 10 декабря составили 213 млрд руб., продолжает он, еще 9 млрд руб. агентство ожидает до конца года.





VISA ПЕРЕВЕДЕТ ДЕНЬГИ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА



В России создается уже четвертая система денежных переводов с карты на карту по номеру телефона. Ее запускает Visa c банками ВТБ, "Русский стандарт", "Тинькофф банк" и "Хоум кредит".



Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств. Об этом "Ведомостям" рассказали три контрагента платежной системы.В новой системе участвует сразу четыре банка - ВТБ, "Русский стандарт", "Тинькофф банк" и "Хоум кредит", передала через пресс-службу гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.



По данным Visa, Россия занимает 1-е место в мире по сумме и количеству денежных переводов с карты на карту. По данным ЦБ, за девять месяцев этого года россияне совершили карточных переводов на 19,2 трлн руб. В среднем по каждой карте Visa в России совершается от двух до пяти операций в месяц по переводу денег.





Я ИДЕАЛЬНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Ольга Слуцкер рассказывает, почему в России мало доступных фитнес-клубов, может ли здесь открыться UFC Gym и почему государство не должно управлять физкультурными центрами.



"Я пошла работать именно для того, чтобы быть интересной людям". Так говорила Слуцкер в интервью Forbes Woman три года назад, объясняя, почему в начале 1990-х она решила не ограничиваться ролью жены, домохозяйки. За 25 лет, прошедших с открытия первого фитнес-клуба World Class на ул. Житная, работа Слуцкер заинтересовала не только 280 000 человек - клиентов ее клубов, но и крупнейших инвесторов.



В конце ноября совладельцами Russian Fitness Group (RFG), которая управляет клубами World Class, стали два суверенных фонда - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala из ОАЭ, выкупившие 22,5% у "ВТБ капитала". Эксперты тогда оценивали, что за четыре года RFG могла подорожать более чем втрое до примерно 10 млрд руб. Бизнес RFG мог бы расти и быстрее.





КАК БОРОТЬСЯ С НЕОТГУЛЯННЫМИ ОТПУСКАМИ



В конце года ко множеству текущих задач отделов персонала добавляется еще одна неотложная - ликвидация хвостов отпусков.



История проблемы накопления неотгулянных отпусков косвенно связана с новогодними праздниками. В 2004 г. в Трудовой кодекс (ТК) внесли изменения, согласно которым люди получили отдых с 1 по 5 января. А в 2012 г. каникулы продлили до восьми дней - с 1 по 8 января. С учетом выходных продолжительность каникул составляет примерно 10 дней - почти полноценный отпуск.



Именно по этой причине сотрудники стали меньше отдыхать в течение года, а длинные майские праздники усилили тренд. Многим хватает праздничных дней для отдыха, и законный оплачиваемый отпуск они используют лишь частично. Эта ситуация - огромный риск для работодателей.





"ЯНДЕКС" ЗАБРОНИРОВАЛ СЕБЕ ОТЕЛЬ



"Яндекс" подписал соглашение о покупке участка площадью 4 га на ул. Косыгина, 15, для строительства своей новой штаб-квартиры.



Сейчас на этом участке находится гостиница "Корстон" (бывший "Орленок"). Компания получит участок после согласования сделки с правительством Москвы.



После закрытия сделки компания разработает проект новой штаб-квартиры. "Яндекс" отмечает, что Гагаринский район, по которому проходит улица Косыгина, - один из главных научных кластеров Москвы.



"В съемной квартире в "сталинке" на площади Гагарина размещалась основанная Аркадием Воложем компания "Аркадия", - говорится в сообщении. В Институте общей генетики на ул. Губкина снимала помещение компания CompTek, "из которой вырос "Яндекс".



Здание гостиницы сейчас не приспособлено для размещения там офисных помещений, c большой долей вероятности оно будет снесено (или как минимум полностью реконструировано).





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 19.12.2018