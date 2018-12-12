ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 19 декабря, в размере 66.7454 руб. против 66.6208 руб. на 18 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



18.12.18 - 66.6208 руб.

15.12.18 - 66.4337 руб.

14.12.18 - 66.2550 руб.

13.12.18 - 66.4225 руб.

12.12.18 - 66.5022 руб.





















































































































"AK&M" от 18.12.2018