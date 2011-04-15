Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

19/12/2018
09:53

Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в ноябре выросли на 0.7%, с начала года - на 15.5%

Цены производителей промпродукции в РФ в ноябре 2018 года выросли на 0.7%, с начала года - на 15.5%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Потребительская инфляция в ноябре 0.5%, с начала года - 3.4%.
Продукция в области добычи полезных ископаемых ноябре подорожала на 2.2%, с начала года - на 30.8%. В обрабатывающих производствах в ноябре цены выросли на 0.3%, с начала года - на 12.6%. В области обеспечения электроэнергии, газом и паром в ноябре цены снизились на 0.3%, с начала года выросли на 3.7%.

"AK&M" от 18.12.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100