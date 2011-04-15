Повтор! Цены производителей промпродукции в РФ в ноябре выросли на 0.7%, с начала года - на 15.5%

Цены производителей промпродукции в РФ в ноябре 2018 года выросли на 0.7%, с начала года - на 15.5%. Соответствующие данные опубликовал Росстат.



Потребительская инфляция в ноябре 0.5%, с начала года - 3.4%.

Продукция в области добычи полезных ископаемых ноябре подорожала на 2.2%, с начала года - на 30.8%. В обрабатывающих производствах в ноябре цены выросли на 0.3%, с начала года - на 12.6%. В области обеспечения электроэнергии, газом и паром в ноябре цены снизились на 0.3%, с начала года выросли на 3.7%.



"AK&M" от 18.12.2018