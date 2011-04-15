Роскачество дало рекомендации по приобретению авиабилетов. Об этом говорится в сообщении ведомства.



В частности, рекомендовано приобретать билеты минимум за 2 недели до перелёта. "Существует миф, что в целях экономии покупать билеты нужно за несколько месяцев, а лучше - за полгода до даты перелёта. В реальности это правило актуально для туриндустрии, но относится только к чартерным рейсам, билеты на которые продаются в составе турпродукта. С авиакомпаниями, выполняющими регулярные рейсы, ситуация иная - они используют системы управления доходами, которые в зависимости от прогнозируемого и реального спроса на перевозки могут открывать или закрывать те или иные классы бронирования. Если авиакомпания видит, что спрос высокий, то она старается закрыть самые дешевые классы бронирования, чтобы в продаже остались только средние и дорогие. Когда салон забит на 95%, перевозчикам никакого смысла устраивать распродажи нет. По мнению экспертов, оптимально приобретать билеты за две недели до полета", говорится в исследовании Роскачества.



Помимо этого рекомендовано следить за распродажами билетов, которые проходят чаще всего в октябре и ноябре. Однако стоит учесть, что распродаж не бывает на праздничные даты и на периоды школьных каникул.



Также Роскачество рекомендовало пользоваться программами лояльности от тревел-агентств и авиакомпаний, обращать внимание на непрямые рейсы.



Эксперты отмечают, что путешествия выходного дня (пятница, суббота) формируют повышенный спрос на авиабилеты. Вылететь в четверг и вернуться во вторник может быть более привлекательным вариантом по цене.



Стоит помнить, что регистрация на рейс в российских аэропортах заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка, как правило, за 20 минут. Пассажирам необходимо заблаговременно прибыть в аэропорт - на внутренние линии рекомендуется прибытие за 2 часа, на международные - за 3. Бывает так, что на конкретных маршрутах нужно быть более чем за 2-3 часа, чтобы успеть пройти паспортный контроль и не опоздать на рейс из-за банальной очереди. По прибытии в аэропорт нужно сразу сдать багаж на стойках регистрации, где проверят его вес и выдадут багажную квитанцию, которая клеится на посадочный талон. Многие авиакомпании предлагают онлайн-регистрацию на собственном сайте или с помощью мобильного приложения. "Но не радуйтесь раньше времени - если вы путешествуете с багажом, придется его сдать на стойке регистрации и порой выстоять ту же очередь вместе со всеми пассажирами", отмечает Роскачество.



Напомним, воздушный кодекс устанавливает денежную ответственность авиакомпаний за задержку рейса. Также российские авиакомпании обязаны предоставить пассажирам задержанных рейсов комфортные условия ожидания. Если задержка до двух часов - авиакомпания обязана предоставить возможность совершить два телефонных звонка или отправить сообщения по электронной почте. Если прошло более двух часов, авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, а после четырех часов - и горячее питание. Если задержка уже составила более 6 часов в ночное время или восемь часов - в дневное, авиакомпания должна бесплатно разместить пассажиров в гостинице и при необходимости организовать трансфер до гостиницы и обратно. Если авиакомпания не предоставила что-то из перечисленного, и пассажиру приходится оплачивать еду, гостиницу или трансфер из личных средств, он может зафиксировать все свои расходы в разумных пределах и, сохранив чеки, в дальнейшем потребовать от авиакомпании компенсацию. Если дело доходит до суда, то авиак омпания, не выполнившая федеральные авиационные правила, с вероятностью 99.9% оплатит все расходы.



Кроме того, за каждый час задержки рейса авиакомпания обязана выплатить 25 руб. (1/4 МРОТ) в час, но не более 50% от стоимости, уплаченной за билет. Пассажир может потребовать эти средства, если задержка длительная. На международных рейсах компенсация составляет большую сумму - это регламентируется Монреальской конвенцией.



При задержке рейса пассажирам важно находиться в аэропорту и не отлучаться надолго. Желательно общаться с представителями авиакомпании - это самый надёжный источник информации в данной ситуации.



"AK&M" от 19.12.2018