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19/12/2018
11:47

Российские банки запустили переводы по номеру телефона клиентам сторонних банков

Ряд банков запустили сервис переводов с карты на карту по номеру телефона клиентам сторонних банков. Об этом говорится в материалах кредитных организаций.

Сервис разработан компанией Visa и позволяет переводить деньги с одной карты на другую вне зависимости от банка, который её выпустил, и платёжной системы.

В частности, в новой программе переводов средств участвуют российские банки ВТБ, "Русский стандарт", Тинькофф Банк, Хоум Кредит.

Для получения перевода клиенту ВТБ нужно иметь только активный номер телефона и карту российского банка-участника сервиса. Зачисление средств на карту получателя происходит мгновенно.

Клиентам Тинькофф Банка, которые хотят воспользоваться новым сервисом, необходимо активировать его в личном кабинете Tinkoff.ru (раздел "Действия") или в мобильном приложении Тинькофф Банка (раздел "Услуги"). Далее им нужно выбрать карту Тинькофф из списка и подключить к ней функцию переводов от Visa - переводы из других банков-участников сервиса будут приходить именно на выбранную карту.

Банк "Русский Стандарт" отметил, что переводы, как и прежде, совершаются в его Мобильном банке RSB Mobile, никаких дополнительных приложений устанавливать не нужно.

Клиенты Банка "Хоум Кредит" могут привязать одну из своих карт к номеру телефона и переводить или принимать деньги с карт других российских банков. Для этого нужно просто указать номер телефона, к которому привязана карта.

"AK&M" от 19.12.2018
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