На девелопера долгостроя Sky House заведено уголовное дело

В отношении застройщика проблемного дома на Мытной (Sky House) возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Об этом рассказал заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, говорится в сообщении ведомства.



Так, в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО "ОЛТЭР" - застройщика жилого дома по адресу: улица Мытная, дом 40-44, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".



"По делу подготовлен план расследования, в соответствии с которым необходимо провести большой объём следственных и процессуальных действий, в том числе с участниками долевого строительства", - пояснил А.Гончаров.



Гражданам, которые вложили средства в строительство данного жилого комплекса необходимо обращаться в Следственное Управление УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве для признания их потерпевшими в рамках уголовного дела.



Он также напомнил, что ранее Комитет обращался в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении этого застройщика. "Обязательства перед дольщиками жилого комплекса Sky House не исполнены с 2014 года. Кроме того, при анализе ежеквартальной отчетности застройщика специалисты Комитета выявили нарушение норматива целевого использования денежных средств населения, то есть деньги граждан использовались компанией "ОЛТЭР" не по назначению. Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки", - рассказал заместитель председателя комитета.



А.Гончаров пояснил, что строительство объекта практически завершено, однако дом в эксплуатацию не введён. "Вместе с тем, несмотря на наличие разрешительной документации на его строительство, коммуникации в полном объёме не подведены", - подчеркнул он.



Согласно "дорожной карете" на жилом комплексе Sky House, ввод объекта в эксплуатацию должен быть осуществлён в декабре 2019 года.



Напомним, по данному жилому комплексу заключено около 400 договоров участия в долевом строительстве.





"AK&M" от 19.12.2018