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19/12/2018
10:55

РФ запретила ввоз ещё 128 т цитрусовых из Турции

РФ запретила ввоз ещё 128 т цитрусовых из Турции. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Так, в ходе мониторинга 18 декабря не были допущены к отгрузке в Россию три партии мандаринов сорта Нова в количестве 61.5 т и три партии апельсинов сорта Вашингтон Навел в количестве 67.2 т, в связи с выявлением в указанных партиях карантинных для России объектов.

Напомним, ранее РФ запретила ввоз 490 т апельсинов из Турции. Так, с 10 по 17 декабря 2018 года на упаковочной станции Narka региона Адана всего сотрудниками Россельхознадзора досмотрено 136 предназначенных к поставкам в Россию партий цитрусовых в количестве 3.131 тыс. т. В 21 партии (492.5 т) обнаружен карантинный для стран - членов Евразийского экономического союза объект - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata).

Вместе с тем в ходе мониторинга контейнеров и авторефрижераторов, предназначенных к перевозке цитрусовых в Россию, специалисты Россельхознадзора неоднократно выявляли карантинные для России объекты, такие как многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew)) и пупарии средиземноморской плодовой мухи (Ceratitis capitata).

Данные факты обнаружений карантинных объектов свидетельствуют о несоответствующем контроле Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики за транспортными средствами, предназначенными для перевозки цитрусовых в РФ.

"AK&M" от 19.12.2018
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