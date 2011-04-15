Бельгия с 1 января запретит продажу селективных гербицидов для непрофессионального использования. Об этом сообщил Россельхознадзор.



Королевский указ о запрете на продажу и использование синтетических полных гербицидов (глифосата) размещён на сайте Федеральной государственной службы здравоохранения Бельгии.



Кроме того, с 1 января 2020 года будет введён запрет на использование вне профессиональной среды селективных гербицидов.



В соответствии с условиями данного указа, в широкой продаже могут продаваться только средства защиты растений с низким уровнем риска и содержащие исключительно активные вещества микроорганизмы, экстракты растений и природные вещества животного, растительного, минерального или микробного происхождения.



Синтетические гербициды используются для воздействия на весь спектр растений, включая культурные и сорные. Глифосат является наиболее распространенным в применении синтетическим гербицидом.



Глифосат и глюфосинат являются наиболее активно применяемыми в мире гербицидами системного действия, во многом благодарю масштабному использованию с ГМ-культурами в США и других странах, где их выращивание разрешено.



При активном использовании ГМ-культур на стадиях откорма с/х животных, а также с водой, мясом и молоком возможно попадание гербицидов в пищевую цепочку.



Глифосат и его метаболиты отнесены к группе веществ "потенциально канцерогенных для человека".



Селективные гербициды используются на конкретных культурах, не повреждая саму культуру, для подавления нежелательной сорной растительности.



"AK&M" от 19.12.2018