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19/12/2018
12:37

Бельгия с 1 января запретит продажу селективных гербицидов для непрофессионального использования

Бельгия с 1 января запретит продажу селективных гербицидов для непрофессионального использования. Об этом сообщил Россельхознадзор.

Королевский указ о запрете на продажу и использование синтетических полных гербицидов (глифосата) размещён на сайте Федеральной государственной службы здравоохранения Бельгии.

Кроме того, с 1 января 2020 года будет введён запрет на использование вне профессиональной среды селективных гербицидов.

В соответствии с условиями данного указа, в широкой продаже могут продаваться только средства защиты растений с низким уровнем риска и содержащие исключительно активные вещества микроорганизмы, экстракты растений и природные вещества животного, растительного, минерального или микробного происхождения.

Синтетические гербициды используются для воздействия на весь спектр растений, включая культурные и сорные. Глифосат является наиболее распространенным в применении синтетическим гербицидом.

Глифосат и глюфосинат являются наиболее активно применяемыми в мире гербицидами системного действия, во многом благодарю масштабному использованию с ГМ-культурами в США и других странах, где их выращивание разрешено.

При активном использовании ГМ-культур на стадиях откорма с/х животных, а также с водой, мясом и молоком возможно попадание гербицидов в пищевую цепочку.

Глифосат и его метаболиты отнесены к группе веществ "потенциально канцерогенных для человека".

Селективные гербициды используются на конкретных культурах, не повреждая саму культуру, для подавления нежелательной сорной растительности.

"AK&M" от 19.12.2018
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