ФАС оштрафовала "Большую тройку" за внутрисетевой роуминг

ФАС оштрафовала "Большую тройку" операторов за установление внутрисетевого роуминга. Об этом говорится в сообщении службы.



Каждая компания (Вымпелком, МТС, Мегафон) должна заплатить 737.5 тыс. руб. На оплату штрафа у операторов есть 60 дней.



Ранее антимонопольное ведомство возбудило дела по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". По мнению ФАС, стоимость услуг связи при путешествиях по территории РФ за пределами домашнего региона была необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами "домашнего" региона также необоснованно.



ФАС направляла предупреждения в адрес операторов связи об устранении экономически, технологически необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство требовало, чтобы компании в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. При этом устранение такой разницы в тарифах не должно привести к ухудшению положения абонентов.



Поскольку предупреждения не были исполнены в полном объёме, в марте этого года ФАС приняла решение о возбуждении в отношении МТС, МегаФон и ВымпелКом дел о нарушении антимонопольного законодательства и признала тройку операторов нарушившими закон "О защите конкуренции" (пункта 6 части 1 статьи 10).



В связи с тем, что операторы связи добровольно устранили нарушения во время рассмотрения дел, ФАС приняла решение не выдавать обязательное для исполнения предписание компаниям. Платные опции, которые были введены операторами для обнуления входящих в поездках, были закрыты для подключения или отключены и пересмотрены.



По итогам административного расследования за выявленные нарушения в соответствии с КоАП РФ антимонопольное ведомство назначило штрафы в отношении "Большой тройки" в сумме более 2 млн руб.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.



ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.



Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).



Убыток МТС по МСФО за III квартал 2018 года составил 37 млрд руб. против прибыли 18 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.7% до 128 млрд руб. со 114.6 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 21.6% до 59.3 млрд руб. с 48.8 млрд руб.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 2017 год упала на 29% до 20.519 млрд руб. с 28.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 1.8% до 231.81 млрд руб. с 316.275 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 0.6% до 121.85 млрд руб. со 121.139 млрд руб.



Чистая прибыль телеком-сегмента ПАО "МегаФон" по МСФО за I квартал 2018 года выросла на 41.7% до 6.363 млрд руб. с 4.49 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.6% до 75.37 млрд руб. с 73.478 млрд руб., показатель OIBDA - на 4.5% до 30.27 млрд руб. с 28.961 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составила 15.664 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.5% до 144.944 млрд руб. со 141.351 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 49.476 млрд руб. с 47.981 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 15.665 млрд руб. против убытка 10.805 млрд руб.



"AK&M" от 19.12.2018