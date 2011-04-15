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19/12/2018
12:20

Госдума в третьем чтении приняла закон, упрощающий банкротство физлиц

Госдума в третьем чтении приняла закон, упрощающий банкротство физлиц. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", а также отдельные законодательные акты РФ. Так, в ФЗ дополняется определение термина "реализация имущества гражданина" - указывается, что одной из целей данной процедуры является освобождение от долгов граждан.

Также устанавливается, что отсутствие у гражданина имущества, которое могло бы быть направлено на удовлетворение требований кредиторов, не препятствует введению процедуры, применяемой в деле о банкротстве гражданина.

Как отмечают авторы инициативы, эти положения основаны на том, что, помимо соразмерного удовлетворения требования кредиторов, у процедуры банкротства гражданина есть социально-реабилитационная цель. Она предусматривает списание непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением для него ограничений, установленных действующим законодательством о банкротстве (в течение последующих пяти лет гражданин не сможет брать кредиты и инициировать новую процедуру банкротства).

Напомним, банкротство физлиц в России стало возможным с 1 октября 2015 года.


"AK&M" от 19.12.2018
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