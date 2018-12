Япония купит акции международного аэропорта "Хабаровск"

Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк и президент, генеральный директор Sojitz Corporation Масайоши Фуджимото (Masayoshi Fujimoto) подписали акционерное соглашение о присоединении японского консорциума к проекту по строительству и эксплуатации нового аэровокзального комплекса международного аэропорта "Хабаровск". Об этом говорится в сообщении аэропорта.



Консорциум японских компаний Sojitz Corp., JOIN и JATCO входит в уставный капитал АО "Международный аэропорт Хабаровск" (МАХ) - 100% дочернего предприятия АО "Хабаровский аэропорт", приобретая долю в размере 10% его акций. Акционерным соглашением также предусмотрен опцион на увеличение доли консорциума японских компаний в МАХ до 25%+1 акция.



На первом этапе сотрудничества стороны реализуют проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний и будут осуществлять его операционное управление. На втором этапе (2020-2023 годы) сторонами предполагается строительство и последующее совместное управление новым терминалом международных авиалиний аэропорта Хабаровск.



В настоящее время в международном аэропорту Хабаровск, в рамках ТОСЭР "Хабаровск", идет строительство нового терминала внутренних авиалиний пропускной способностью 3 млн человек в год. Объём инвестиционных вложений в проект - 4.9 млрд руб. 3.9 млрд руб. за счет кредитных средств ведущих российских институтов развития - ВЭБ и АО "Фонд развития Дальнего Востока", 1 млрд руб. - собственные средства российских и японских инвесторов. Генеральный подрядчик строительства - турецкий консорциум ЛимакМаращстрой, имеющий большой международный опыт инфраструктурного строительства.



Готовность объекта на текущий момент составляет 50%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2019 года.



АО "Хабаровский аэропорт" - главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый). Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий более 2 млн пассажиров.



Sojitz Corporation - японская компания, занимающаяся структурированием, сопровождением, координацией и привлечением финансирования для проектов по всему миру в различных отраслях: автопромышленности, энергетике, в сфере полезных ресурсов, химической промышленности, аграрном секторе. В состав Корпорации Sojitz входят более 440 дочерних и аффилированных предприятий, которые работают в более 50 странах и регионах мира.



Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO) - главный оператор терминальной инфраструктуры одного из крупнейших аэропортов мира - аэропорта Ханеда (международный аэропорт Токио, Япония). Ежегодно аэропортом Ханеда обслуживается более 85 млн пассажиров.



Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban development (JOIN) - фонд, созданный в 2014 году. Является единственным государственно-частным фондом в Японии, осуществляющим прямые инвестиции и специализирующийся на зарубежных инфраструктурных проектах. Цель JOIN - продвигать японскую инфраструктурную систему на зарубежных рынках и оказывать поддержку другим создании безопасной и надежной инфраструктуры за счет прямых инвестиций.



