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19/12/2018
12:58

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 декабря

Банк России установил на 20 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 48.3207
1 Азербайджанский манат 39.5592
100 Армянских драмов 13.8375
1 Белорусский рубль 31.5154
1 Болгарский лев 39.1165
1 Бразильский реал 17.1537
100 Венгерских форинтов 23.7430
1000 Вон Республики Корея 59.6027
10 Гонконгских долларов 85.7696
1 Датская крона 10.2478
1 Доллар США 67.1121
1 Евро 76.4742
100 Индийских рупий 95.4721
100 Казахстанских тенге 18.0201
1 Канадский доллар 49.8160
100 Киргизских сомов 96.0803
10 Китайских юаней 97.3260
10 Молдавских леев 38.7882
1 Новый туркменский манат 19.2023
10 Норвежских крон 77.1102
1 Польский злотый 17.8718
1 Румынский лей 16.4523
1 СДР (специальные
права заимствования) 93.0060
1 Сингапурский доллар 49.0227
10 Таджикских сомони 71.2065
1 Турецкая лира 12.5695
10000 Узбекских сумов 80.6338
10 Украинских гривен 24.1902
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.0243
10 Чешских крон 29.7641
10 Шведских крон 74.2152
1 Швейцарский франк 67.6943
10 Южноафриканских рэндов 47.0012
100 Японских иен 59.7269

"AK&M" от 19.12.2018
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