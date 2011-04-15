Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 20 декабря

Банк России установил на 20 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 48.3207

1 Азербайджанский манат 39.5592

100 Армянских драмов 13.8375

1 Белорусский рубль 31.5154

1 Болгарский лев 39.1165

1 Бразильский реал 17.1537

100 Венгерских форинтов 23.7430

1000 Вон Республики Корея 59.6027

10 Гонконгских долларов 85.7696

1 Датская крона 10.2478

1 Доллар США 67.1121

1 Евро 76.4742

100 Индийских рупий 95.4721

100 Казахстанских тенге 18.0201

1 Канадский доллар 49.8160

100 Киргизских сомов 96.0803

10 Китайских юаней 97.3260

10 Молдавских леев 38.7882

1 Новый туркменский манат 19.2023

10 Норвежских крон 77.1102

1 Польский злотый 17.8718

1 Румынский лей 16.4523

1 СДР (специальные

права заимствования) 93.0060

1 Сингапурский доллар 49.0227

10 Таджикских сомони 71.2065

1 Турецкая лира 12.5695

10000 Узбекских сумов 80.6338

10 Украинских гривен 24.1902

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.0243

10 Чешских крон 29.7641

10 Шведских крон 74.2152

1 Швейцарский франк 67.6943

10 Южноафриканских рэндов 47.0012

100 Японских иен 59.7269

"AK&M" от 19.12.2018