Банк России на 20 декабря повысил курс евро к рублю почти на 70 копеек до 76.4742 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 67.1121 руб.

Банк России на 20 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 70 копеек до 76.4742 руб. с 75.7761 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 67.1121 руб. с 66.7454 руб. 19 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 20 декабря увеличилась почти на 52 копейки (+0.73%) до 71.3251 руб. с 70.8092 руб. 19 декабря.



"AK&M" от 19.12.2018