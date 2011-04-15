Банк России на 20 декабря повысил курс евро к рублю почти на 70 копеек до 76.4742 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 67.1121 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 20 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 70 копеек до 76.4742 руб. с 75.7761 руб., курс доллара США - почти на 37 копеек до 67.1121 руб. с 66.7454 руб. 19 декабря.
Стоимость бивалютной корзины на 20 декабря увеличилась почти на 52 копейки (+0.73%) до 71.3251 руб. с 70.8092 руб. 19 декабря.
"AK&M" от 19.12.2018