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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 декабря в размере 67.1121 руб. против 66.7454 руб. на 19 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
19.12.18 - 66.7454 руб.
18.12.18 - 66.6208 руб.
15.12.18 - 66.4337 руб.
14.12.18 - 66.2550 руб.
13.12.18 - 66.4225 руб.
"AK&M" от 19.12.2018