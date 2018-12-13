ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 20 декабря в размере 67.1121 руб. против 66.7454 руб. на 19 декабря.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.12.18 - 66.7454 руб.

18.12.18 - 66.6208 руб.

15.12.18 - 66.4337 руб.

14.12.18 - 66.2550 руб.

13.12.18 - 66.4225 руб.























































































































"AK&M" от 19.12.2018