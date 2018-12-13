ЦБ РФ установил официальный курс евро на 20 декабря в размере 76.4742 руб. против 75.7761 руб. на 19 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



19.12.18 - 75.7761 руб.

18.12.18 - 75.3814 руб.

15.12.18 - 75.3890 руб.

14.12.18 - 75.3916 руб.

13.12.18 - 75.2168 руб.



















































































































"AK&M" от 19.12.2018