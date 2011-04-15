Госдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга

Госдума в третьем чтении приняла поправки, которыми отменяется внутренний роуминг в России. Об этом говорится в сообщении ГД.



"Государственная Дума на последнем в этом году пленарном заседании приняла поправки в закон "О связи", отменяющие внутренний роуминг. Это позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России", - сказал парламентским журналистам председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.



Он напомнил, что "инициаторами законопроекта изначально выступили депутаты фракции "Справедливая Россия", затем законопроект поддержали депутаты, представляющие другие политические силы, и сегодня мы вышли на консенсусное решение".



Также председатель ГД рассказал, что принято решение: гражданам, проживающим на территориях, куда технически невозможно провести цифровое телевидение, теперь будет предоставлена возможность бесплатно пользоваться спутниковым ТВ, чтобы иметь доступ к обязательным общедоступным теле- и радиоканалам.



"Этот закон коснется нескольких миллионов россиян, проживающих в глубинке. Он сохранит для них возможность получать информацию, причем платить абонентскую плату за просмотр таких каналов им не придется. Приобретение спутниковых комплектов для социально незащищенных граждан будет компенсироваться за счет средств региональных бюджетов", - резюмировал В.Володин.



Согласно экспертным оценкам роуминг внутри российских регионов возник по причине наличия специального регулирования, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора связи, ввиду чего у таких операторов возникали дополнительные издержки. В настоящий момент указанный механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, в связи с чем установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах Российской Федерации является избыточным.



Напомним, ряд стран уже не используют "национальный роуминг", Европейский Союз отменил его с 15 июня 2017 года.



"AK&M" от 19.12.2018