Госдума приняла закон о создании единой системы маркировки товаров

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании единой информационной системы маркировки товаров. Об этом говорится в материалах ГД.



Единая система контроля позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защитит граждан от некачественного или фальсифицированного продукта, а экономику страны от потерь, которые она получает из-за теневой торговли.



Полномочиями определять порядок работы системы наделяется Правительство РФ.



Закон требует, чтобы маркировка товаров была унифицирована, и любой желающий мог получить необходимую информацию, а коммерческая информация, связанная с оборотом товаров, находилась под контролем государства.



Документ также закрепляет перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему, обязанности оператора системы и участников оборота товаров.



Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация системы пройдёт в рамках государственно-частного партнёрства за счёт частного партнёра, без привлечения средств федерального бюджета.



"AK&M" от 19.12.2018