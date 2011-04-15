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19/12/2018
14:35

Госдума приняла закон о создании единой системы маркировки товаров

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании единой информационной системы маркировки товаров. Об этом говорится в материалах ГД.

Единая система контроля позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защитит граждан от некачественного или фальсифицированного продукта, а экономику страны от потерь, которые она получает из-за теневой торговли.

Полномочиями определять порядок работы системы наделяется Правительство РФ.

Закон требует, чтобы маркировка товаров была унифицирована, и любой желающий мог получить необходимую информацию, а коммерческая информация, связанная с оборотом товаров, находилась под контролем государства.

Документ также закрепляет перечень информации, подлежащей обязательной передаче в систему, обязанности оператора системы и участников оборота товаров.

Создание, развитие, ввод в эксплуатацию, эксплуатация системы пройдёт в рамках государственно-частного партнёрства за счёт частного партнёра, без привлечения средств федерального бюджета.

"AK&M" от 19.12.2018
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